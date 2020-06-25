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Клопп: Пеп реально сказал, что выпустит не всех лидеров на матч с Челси? Тогда Пепу нужно играть в покер!

Англия
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Мысли Юргена после победы

Клопп: Пеп реально сказал, что выпустит не всех лидеров на матч с Челси? Тогда Пепу нужно играть в покер!
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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над "Кристал Пэлас" (4:0) в матче 31-го тура чемпионата Англии. Цитирует немца Goal.com и Sky Sports.

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"Представьте, если бы стадион сегодня был полон и все наши болельщики смогли бы увидеть наше выступление вживую. Но я не думаю, что мы могли бы сыграть лучше. Мои парни играли так, словно арена была забита под завязку. Атмосфера на поле была невероятной. Мне понравилось, как ребята отреагировали на ничью с "Эвертоном".

"Что? Гвардиола действительно сказал, что выпустит не всех лидеров на матч с "Челси"? Он правда это сказал? Вероятно, Пепу нужно играть в покер. Мы уважаем "Манчестер Сити", но сильно отличаемся от них с точки зрения стиля".

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В статье: Юрген Клопп Хосеп Гвардиола Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
Goal.com

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