Клопп: Пеп реально сказал, что выпустит не всех лидеров на матч с Челси? Тогда Пепу нужно играть в покер!

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над "Кристал Пэлас" (4:0) в матче 31-го тура чемпионата Англии. Цитирует немца Goal.com и Sky Sports.

"Представьте, если бы стадион сегодня был полон и все наши болельщики смогли бы увидеть наше выступление вживую. Но я не думаю, что мы могли бы сыграть лучше. Мои парни играли так, словно арена была забита под завязку. Атмосфера на поле была невероятной. Мне понравилось, как ребята отреагировали на ничью с "Эвертоном".