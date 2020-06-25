"Рахим неверно это интерпретирует". Лэмпард прокомментировал слова Стерлинга о нехватке темнокожих тренеров

Менеджер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал высказывания вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга касательно расовой дискриминации. Напомним, игрок заявил, что темнокожим тренерам не предоставляют шансов для работы. Цитирует Фрэнка ESPN.

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"Рахим немного неверно это интерпретирует. Довольно небрежное сравнение от него. Делать такие сравнения очень сложно. Можно сравнивать меня, Джеррарда, Сола Кэмпбелла, всем нам было непросто".

"Проводить такие сравнения со стороны сложно и неправильно, не зная всех деталей пути каждого человека. Тем не менее, Рахим высказывается смело – все эти проблемы должны были быть затронуты раньше, он заслуживает похвалы".