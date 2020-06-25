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Сабалета покинет Вест Хэм

Англия
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Игрок уйдет из клуба 30 июня

Сабалета покинет Вест Хэм
Новина українською

Аргентинский защитник Пабло Сабалета покинет лондонский "Вест Хэм" 30 июня, сообщает Sky Sports.

Травма не позволяет игроку подписать краткосрочный контракт с "мотобойцами" до фактического окончания текущего сезона.

Игрок пришёл в команду в 2017 году. До этого Сабалета выступал за "Манчестер Сити". В текущем сезоне на его счету 10 матчей в рамках английской Премьер-лиги и ни одного результативного действия.

Также 30 июня "Вест Хэм" покинут Джереми Нгакиа и Карлос Санчес. У этих игроков также заканчиваются контракты.

"Вест Хэм" идёт на 17-й строчке чемпионата Англии после 31-го тура.

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В статье: Пабло Сабалета Вест Хэм (Лондон)
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