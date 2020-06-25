Сабалета покинет Вест Хэм

Аргентинский защитник Пабло Сабалета покинет лондонский "Вест Хэм" 30 июня, сообщает Sky Sports.

Травма не позволяет игроку подписать краткосрочный контракт с "мотобойцами" до фактического окончания текущего сезона.

Игрок пришёл в команду в 2017 году. До этого Сабалета выступал за "Манчестер Сити". В текущем сезоне на его счету 10 матчей в рамках английской Премьер-лиги и ни одного результативного действия.

Также 30 июня "Вест Хэм" покинут Джереми Нгакиа и Карлос Санчес. У этих игроков также заканчиваются контракты.

"Вест Хэм" идёт на 17-й строчке чемпионата Англии после 31-го тура.