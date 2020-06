Минус один: Ливерпуль объявил об уходе 29-летнего защитника

Англичанин Натаниэль Клайн покидает "Ливерпуль". Об этом заявила официальная пресс-служба будущего чемпиона Англии.

Контракт защитника истекает уже 30-го июня. Стороны решили не продлевать соглашение до фактического конца сезона, а предоставить футболисту статус свободного агента.

Клайн защищал цвета "Ливерпуля" с 2015-го года. Он должен был закрыть правый фланг обороны "красных" на много лет, однако несколько серьезных травм испортили его карьеру. За пять лет на его счету 91 матч.

We can confirm @Nathaniel_Clyne will depart the club at the end of this month upon the expiry of his contract.



Everyone at #LFC would like to thank Nathaniel for his service at the Reds and wish him all the best in his future career