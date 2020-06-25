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Минус один: Ливерпуль объявил об уходе 29-летнего защитника
Игрок, которому очень мешают травмы
Англичанин Натаниэль Клайн покидает "Ливерпуль". Об этом заявила официальная пресс-служба будущего чемпиона Англии.
Контракт защитника истекает уже 30-го июня. Стороны решили не продлевать соглашение до фактического конца сезона, а предоставить футболисту статус свободного агента.
Клайн защищал цвета "Ливерпуля" с 2015-го года. Он должен был закрыть правый фланг обороны "красных" на много лет, однако несколько серьезных травм испортили его карьеру. За пять лет на его счету 91 матч.
We can confirm @Nathaniel_Clyne will depart the club at the end of this month upon the expiry of his contract.— Liverpool FC (at ) (@LFC) June 25, 2020
Everyone at #LFC would like to thank Nathaniel for his service at the Reds and wish him all the best in his future career
Ранее сообщалось, что состав "Ливерпуля" летом покинут шесть игроков.