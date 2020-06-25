  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Минус один: Ливерпуль объявил об уходе 29-летнего защитника
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минус один: Ливерпуль объявил об уходе 29-летнего защитника

Англия
(1 голосов)

Игрок, которому очень мешают травмы

Минус один: Ливерпуль объявил об уходе 29-летнего защитника
UA-Футбол
Новина українською

Англичанин Натаниэль Клайн покидает "Ливерпуль". Об этом заявила официальная пресс-служба будущего чемпиона Англии.

Читайте такжеАнглийский футболист устроил вечеринку с моделями и наркотиками в Испании

Контракт защитника истекает уже 30-го июня. Стороны решили не продлевать соглашение до фактического конца сезона, а предоставить футболисту статус свободного агента.

Клайн защищал цвета "Ливерпуля" с 2015-го года. Он должен был закрыть правый фланг обороны "красных" на много лет, однако несколько серьезных травм испортили его карьеру. За пять лет на его счету 91 матч.

Ранее сообщалось, что состав "Ливерпуля" летом покинут шесть игроков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Натаниэл Клайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...