АПЛ. Арсенал справляется с Саутгемптоном, Бернли дожимает Уотфорд

Чемпионат Англии. 31-й тур

***

Чуть поправили свое турнирное положение лондонцы, не без проблем, но довольно содержательный матч провели "канониры". Помогла гостям ошибка голкипера и быстрый гол Нкетиа. Маккарти неудачно отбивал мяч, а форвард пошел до конца и перехватил его. Оказавшись перед воротами, Нкетиа спокойно переправил круглого в пустые ворота.

Затем "Арсенал" не выпускал нити игры, не отдавал инициативу (как ранее это бывало и дорого стоило), а "святые" словно что-то выжидали. Когда хозяева добавили произошла новая ошибка, неудачный пас назад, Обамейянг обокрал Стивенса и мог выходить на свидание с голкипером. Стивенсу ничего не оставалось, как сбить нападающего.

Арбитр справедливо удалил игрока "Саутгемптона", назначил штрафной, который лондонцы разыграли странным образом. Два удара заблокировали защитники, а затем Уиллок все же добил мяч в цель. Курьезный и, одновременно, справедливый гол. Заслуженная и долгожданная победа "Арсенала".

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)

Саутгемптон - Арсенал 0:2

Голы: Нкетиа 21, Уиллок 87

Саутгемптон: 1. Маккарти, 5. Стивенс, 21. Бертран, 35. Беднарек, 43. Валери Ян (Лонг 46), 16. Уорд-Праус, 17. Армстронг, 22. Редмонд, 23. Хейбьерг, 9. Ингз, 20. Обафеми (Уолкер-Петерс 46).

Арсенал: 26. Мартинес, 2. Беллерин, 3. Тирни (Колашинац 71), 16. Холдинг, 20. Мустафи, 8. Себальос, 34. Джака, 87. Сака, 14. Обамеянг, 19. Пепе (Уиллок 64), 30. Нкетиа.

Предупреждения: Мустафи 11, Сака 48

Удаление: Стивенс 86

***

"Уотфорд" в прошлом туре отстоял ничью с "Лестором", но теперь снова проигрывает и остается критично близко к зоне вылета. "Бернли" играл более легко, без чувства ответственности за результат. "Бордовым" ничто не угрожает, да и психологическое состояние команды выше, чем у "шмелей".

Стадион: Терф Мур (Бернли)

Бернли - Уотфорд 1:0

Голы: Родригес 73