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Тоттенхэм хочет получить Коутиньо, предложив Барселоне конфликтного полузащитника

Англия
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Намечается еще один грандиозный обмен

Тоттенхэм хочет получить Коутиньо, предложив Барселоне конфликтного полузащитника
UA-Футбол
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Лондонский "Тоттенхэм" вновь попытается подписать Филиппе Коутиньо. Первая попытка была предпринята прошлым летом.

Чтобы сэкономить на подписание, они готовы предложить каталонцам Танги Ндомбеле с доплатой. Об этом сообщает The Independent.

Сейчас француз оценивается в 60 миллионов. Вероятно, что "Барселона" потребует серьезной доплаты, не менее 40 миллионов.

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Отметим, что сейчас каталонцы близки к подобному обмену с "Ювентусом".

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В статье: Барселона Филиппе Коутиньо Тоттенхэм (Лондон) Танги Ндомбеле
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