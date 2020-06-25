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Тоттенхэм хочет получить Коутиньо, предложив Барселоне конфликтного полузащитника
Намечается еще один грандиозный обмен
Лондонский "Тоттенхэм" вновь попытается подписать Филиппе Коутиньо. Первая попытка была предпринята прошлым летом.
Чтобы сэкономить на подписание, они готовы предложить каталонцам Танги Ндомбеле с доплатой. Об этом сообщает The Independent.
Сейчас француз оценивается в 60 миллионов. Вероятно, что "Барселона" потребует серьезной доплаты, не менее 40 миллионов.
Отметим, что сейчас каталонцы близки к подобному обмену с "Ювентусом".
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