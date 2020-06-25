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Тоттенхэм может подписать защитника из чемпионата Германии
Не самый топовый трансфер
Этим летом состав лондонского "Тоттенхэма" могут покинуть сразу несколько защитников. Речь идет о Вертонгене и Фойте.
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Как сообщает Bild, руководство "шпор" может заключить контракт с 23-летним немецким игроком Робином Кохом. В текущем сезоне он защищает цвета "Фрайбурга". Его контракт истекает в следующем году.
Сейчас на счету Коха 33 матча в текущем сезоне, в которых было забито два гола.
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