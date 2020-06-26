Ливерпуль - победитель АПЛ 2019/20. Это их первое чемпионство за 30 лет

"Манчестер Сити" не сумел обыграть "Челси" в матче 31-го тура. Благодаря этому отрыв "Ливерпуля" от "горожан" составляет уже недосягаемые 23 очка.

"Ливерпуль" - официально оформил чемпионство. Это их первый титул АПЛ (она была создана в 1992-м). Последний раз чемпионский титул "красные" выигрывали за два года до этого.

Всего, команды уже 19 чемпионских титулов. Больше лишь у одного клуба - "Манчестер Юнайтед" (20).

Отметим, что если "Ливерпуль" не расслабится до конца сезона, то сможет побить еще много рекордов АПЛ.