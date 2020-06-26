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Ливерпуль - победитель АПЛ 2019/20. Это их первое чемпионство за 30 лет

Англия
(2 голосов)

Клопп снял проклятие

Ливерпуль - победитель АПЛ 2019/20. Это их первое чемпионство за 30 лет
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"Манчестер Сити" не сумел обыграть "Челси" в матче 31-го тура. Благодаря этому отрыв "Ливерпуля" от "горожан" составляет уже недосягаемые 23 очка.

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"Ливерпуль" - официально оформил чемпионство. Это их первый титул АПЛ (она была создана в 1992-м). Последний раз чемпионский титул "красные" выигрывали за два года до этого.

Всего, команды уже 19 чемпионских титулов. Больше лишь у одного клуба - "Манчестер Юнайтед" (20).

Отметим, что если "Ливерпуль" не расслабится до конца сезона, то сможет побить еще много рекордов АПЛ.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Мохамед Салах Садио Мане Вирджил ван Дейк
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Комментарии (6)
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Liverpool 333 (Кировоград )
26.06.2020 в 00:48
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0
0
adidas77 (Cумы)
26.06.2020 в 00:36
Поздравляю Ливерпуль с Чемпионством! Как же жаль, что не на поле стали чемпионами, что не с болельщиками.И не в очном матче с Сити...
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+1
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
26.06.2020 в 00:45
но тут можно разглядеть и позитивчик: коридор
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0
0
avatar
Romerik (YNWA)
26.06.2020 в 00:19
30 лет...30...из которых 12 лет моего осознанного боления за этот клуб. Я очень рад, несказанно просто. . Жаль что ковид испортил такой праздник для болельщиков, но то такое. Нечего не поделаешь. Главное титул... Поздравляю всех болельщиков, и всех кто из симпатии к клубу переживал за эту команду. YNWA.
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+3
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
26.06.2020 в 00:36
Ромчик, вітаю!.. після вилучення Фернандіньо вже відкуркував шампусік спецом заготовлений до свята, бо чуяв )) ох і ж ніченька сьоня буде!
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
26.06.2020 в 00:11
Я-ху!!
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0
-1


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