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Ливерпуль - победитель АПЛ 2019/20. Это их первое чемпионство за 30 лет
Клопп снял проклятие
"Манчестер Сити" не сумел обыграть "Челси" в матче 31-го тура. Благодаря этому отрыв "Ливерпуля" от "горожан" составляет уже недосягаемые 23 очка.
"Ливерпуль" - официально оформил чемпионство. Это их первый титул АПЛ (она была создана в 1992-м). Последний раз чемпионский титул "красные" выигрывали за два года до этого.
Всего, команды уже 19 чемпионских титулов. Больше лишь у одного клуба - "Манчестер Юнайтед" (20).
WE’RE PREMIER LEAGUE CHAMPIONS!! pic.twitter.com/qX7Duxoslm— Liverpool FC (at ) (@LFC) June 25, 2020
Отметим, что если "Ливерпуль" не расслабится до конца сезона, то сможет побить еще много рекордов АПЛ.