Луис Энрике: Ливерпулю нужно будет тратиться, если он хотят продолжать доминировать

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике уверен, что английскому "Ливерпулю" нужно будет совершать новые покупки, если они захотят оставаться на вершине.

"Их придется продолжать тратиться. Непросто это делать с таким составом, так как новички вначале будут приходить на скамейку запасных.

Однако это ощутимо, когда один из футболистов "Ливерпуля" не играет в основе. Сразу заметна разница. В АПЛ тяжело доминировать долгие годы подряд", - заявил испанец.

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Ранее сообщалось, что "красные" потеряют летом шесть игроков.