  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Луис Энрике: Ливерпулю нужно будет тратиться, если он хотят продолжать доминировать
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луис Энрике: Ливерпулю нужно будет тратиться, если он хотят продолжать доминировать

Англия
(1 голосов)

Делать это в кризис не так и просто

Луис Энрике: Ливерпулю нужно будет тратиться, если он хотят продолжать доминировать
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике уверен, что английскому "Ливерпулю" нужно будет совершать новые покупки, если они захотят оставаться на вершине.

"Их придется продолжать тратиться. Непросто это делать с таким составом, так как новички вначале будут приходить на скамейку запасных.

Однако это ощутимо, когда один из футболистов "Ливерпуля" не играет в основе. Сразу заметна разница. В АПЛ тяжело доминировать долгие годы подряд", - заявил испанец.

Читайте такжеХочет в Ливерпуль? Тиаго засомневался во время подписания нового контракта с Баварией

Ранее сообщалось, что "красные" потеряют летом шесть игроков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Луис Энрике Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...