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Луис Энрике: Ливерпулю нужно будет тратиться, если он хотят продолжать доминировать
Делать это в кризис не так и просто
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике уверен, что английскому "Ливерпулю" нужно будет совершать новые покупки, если они захотят оставаться на вершине.
"Их придется продолжать тратиться. Непросто это делать с таким составом, так как новички вначале будут приходить на скамейку запасных.
Однако это ощутимо, когда один из футболистов "Ливерпуля" не играет в основе. Сразу заметна разница. В АПЛ тяжело доминировать долгие годы подряд", - заявил испанец.
Ранее сообщалось, что "красные" потеряют летом шесть игроков.