Челси - Манчестер Сити 2:1. Авантюризм Гвардиолы в пользу Ливерпуля

Не часто можно увидеть, чтобы команда Гвардиолы настолько рисковала и шла ва-банк, полностью оголяя тылы. Очевидно, что "Ман Сити" настраивался только на победу, и ничто другое не могло их устроить. Вот только сейчас желания "горожан" не совпадают с возможностями. "Челси" точно это может подтвердить.

Итак, "Ман Сити" намного больше владел мячом, атаковал, шел вперед и буквально прижимал "Челси" к собственным воротам, но "синие" проводили опаснейшие вылазки в тылы соперника. Самым удивительным образом (не часто подобное получается) подопечные Гвардиолы проигрывали отбор и середину поля, стремительные комбинации столичной команды каждый раз несли угрозу.

Получалось, что гости визуально дирижируют игрой, но создают критично мало голевых моментов, а каждая контратака хозяев получалась очень опасной. Маунт опасно пробивал, совсем немного ему не хватило точности. Затем Баркли брал игру на себя и дважды был близок к успеху, Эдерсону приходилось показывать все свое умение.

Что же создали "горожане" в первом тайме? Много передерживали мяч в средней зоне, отличались неточными передачами, де Брюйне старался создать что-то, не было у него поддержки. Хороший удар головой наносил Фернандиньо, сейв Кепы – самый опасный момент подопечных Гвардиолы в первой половине игры. Целостного впечатления гости не оставили, словно хотели своим напором взять хозяев, при этом сами растерялись.

Гол, который пропустил "Ман Сити", так и вовсе претендует на звание курьезного, не часто у Гвардиолы встретишь подобное. Менди и Гюндоган не разобрались в середине поля, Пулишич подхватил мяч и ускорился. Гюндоган вообще выключился из борьбы, Менди (он начудил больше) хотел исправиться, но явно уступал форварду в скорости. Пулишич вышел на отменную позиции и элегантно переиграл голкипера – обводной удар в дальний угол 1:0.

После перерыва гости выглядели злыми и заряженными на то, чтобы любым возможным способом отыграться. Потеря очков автоматически лишали их звания чемпиона и короновала "Ливерпуль". Не мог не чувствовать этого заряда "Челси", даже подсели "синие" на некоторое время. Как раз де Брюйне исполнил штрафной и забил шедевральный гол – 1:1.

Обязательно необходимо в этой игре отметить Мареза, который заметно старался. Не все у него получалось, хотя самым заметным игроком на поле был француз. Его сложно удержать, хотя силы француза оказались не безграничными. Затем Марез все же подсел.

Отметим, что Зинченко вышел на поле вместо одного из антигероев - Менди, сложно украинцу оказалось войти в такую игру, еще и решающая атака прошла через его фланг. Виллиан прорвался на 75-й минуте, в штрафной воцарилась настоящая паника, истинный хаос, в итоге Фернандиньо выбивал мяч рукой из пустых ворот. Арбитр быстро посоветовался с помощником на системе ВАР, удалил Фернандиньо и назначил пенальти. С 11-ти метров Виллиан не промазал. Игра сделана - все стало понятно.

К чести гостей необходимо признать, что они провели последние минуты в постоянных атаках, "Челси" закрывался в штрафной, используя численное большинство для обороны. Это был не день "Ман Сити" и не их чемпионат. Досадное поражение, как итог всего неудачного выступления в Премьер-лиге 2019/20 (по сравнению с двумя прошлыми сезонами). С другой стороны, где-то в графство Мерсисайд есть одна красная команда, которая сегодня переживет самую счастливую ночь за последние 30 лет. Но это уже совсем другая история.

Чемпионат Англии. 31-й тур

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Челси Лондон - Манчестер Сити 2:1

Голы: Пулишич 36, Виллиан 78 (пен.) - де Брюйне 55

Челси: 1. Аррисабалага, 2. Рюдигер, 3. Алонсо, 4. Кристенсен, 28. Аспиликуэта, 7. Канте, 8. Баркли (Ковачич 74), 19. Маунт, 22. Пулишич (Гилмор 90), 10. Виллиан, 18. Жиру (Абрахам 62).

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 14. Лапорт (Отаменти 74), 22. Менди (Зинченко 59), 7. Стерлинг, 16. Родри (Д. Силва 55), 17. де Брюйне, 20. Б. Силва (Жезус 55), 25. Фернандиньо, 8. Гюндоган, 26. Марез.

Предупреждения: Алонсо 38 - де Брюйне 76

Удаления: Фернандиньо 77