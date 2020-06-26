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Челси - Манчестер Сити 2:1. Авантюризм Гвардиолы в пользу Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

Рискнули горожане, и проиграли. Чему только и рады мерсисайдцы - новые чемпионы АПЛ

Челси - Манчестер Сити 2:1. Авантюризм Гвардиолы в пользу Ливерпуля
Андрей Алфимов Автор UA-Футбол
Новина українською

Не часто можно увидеть, чтобы команда Гвардиолы настолько рисковала и шла ва-банк, полностью оголяя тылы. Очевидно, что "Ман Сити" настраивался только на победу, и ничто другое не могло их устроить. Вот только сейчас желания "горожан" не совпадают с возможностями. "Челси" точно это может подтвердить.

Итак, "Ман Сити" намного больше владел мячом, атаковал, шел вперед и буквально прижимал "Челси" к собственным воротам, но "синие" проводили опаснейшие вылазки в тылы соперника. Самым удивительным образом (не часто подобное получается) подопечные Гвардиолы проигрывали отбор и середину поля, стремительные комбинации столичной команды каждый раз несли угрозу.

Получалось, что гости визуально дирижируют игрой, но создают критично мало голевых моментов, а каждая контратака хозяев получалась очень опасной. Маунт опасно пробивал, совсем немного ему не хватило точности. Затем Баркли брал игру на себя и дважды был близок к успеху, Эдерсону приходилось показывать все свое умение.

Челси - Манчестер Сити 2:1. Авантюризм Гвардиолы в пользу Ливерпуля - изображение 1

Что же создали "горожане" в первом тайме? Много передерживали мяч в средней зоне, отличались неточными передачами, де Брюйне старался создать что-то, не было у него поддержки. Хороший удар головой наносил Фернандиньо, сейв Кепы – самый опасный момент подопечных Гвардиолы в первой половине игры. Целостного впечатления гости не оставили, словно хотели своим напором взять хозяев, при этом сами растерялись.

Гол, который пропустил "Ман Сити", так и вовсе претендует на звание курьезного, не часто у Гвардиолы встретишь подобное. Менди и Гюндоган не разобрались в середине поля, Пулишич подхватил мяч и ускорился. Гюндоган вообще выключился из борьбы, Менди (он начудил больше) хотел исправиться, но явно уступал форварду в скорости. Пулишич вышел на отменную позиции и элегантно переиграл голкипера – обводной удар в дальний угол 1:0.

После перерыва гости выглядели злыми и заряженными на то, чтобы любым возможным способом отыграться. Потеря очков автоматически лишали их звания чемпиона и короновала "Ливерпуль". Не мог не чувствовать этого заряда "Челси", даже подсели "синие" на некоторое время. Как раз де Брюйне исполнил штрафной и забил шедевральный гол – 1:1.

Обязательно необходимо в этой игре отметить Мареза, который заметно старался. Не все у него получалось, хотя самым заметным игроком на поле был француз. Его сложно удержать, хотя силы француза оказались не безграничными. Затем Марез все же подсел.

Челси - Манчестер Сити 2:1. Авантюризм Гвардиолы в пользу Ливерпуля - изображение 2

Отметим, что Зинченко вышел на поле вместо одного из антигероев - Менди, сложно украинцу оказалось войти в такую игру, еще и решающая атака прошла через его фланг. Виллиан прорвался на 75-й минуте, в штрафной воцарилась настоящая паника, истинный хаос, в итоге Фернандиньо выбивал мяч рукой из пустых ворот. Арбитр быстро посоветовался с помощником на системе ВАР, удалил Фернандиньо и назначил пенальти. С 11-ти метров Виллиан не промазал. Игра сделана - все стало понятно.

К чести гостей необходимо признать, что они провели последние минуты в постоянных атаках, "Челси" закрывался в штрафной, используя численное большинство для обороны. Это был не день "Ман Сити" и не их чемпионат. Досадное поражение, как итог всего неудачного выступления в Премьер-лиге 2019/20 (по сравнению с двумя прошлыми сезонами). С другой стороны, где-то в графство Мерсисайд есть одна красная команда, которая сегодня переживет самую счастливую ночь за последние 30 лет. Но это уже совсем другая история.

Чемпионат Англии. 31-й тур

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Челси Лондон - Манчестер Сити 2:1

Голы: Пулишич 36, Виллиан 78 (пен.) - де Брюйне 55

Челси: 1. Аррисабалага, 2. Рюдигер, 3. Алонсо, 4. Кристенсен, 28. Аспиликуэта, 7. Канте, 8. Баркли (Ковачич 74), 19. Маунт, 22. Пулишич (Гилмор 90), 10. Виллиан, 18. Жиру (Абрахам 62).

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 14. Лапорт (Отаменти 74), 22. Менди (Зинченко 59), 7. Стерлинг, 16. Родри (Д. Силва 55), 17. де Брюйне, 20. Б. Силва (Жезус 55), 25. Фернандиньо, 8. Гюндоган, 26. Марез.

Предупреждения: Алонсо 38 - де Брюйне 76

Удаления: Фернандиньо 77

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В статье: Хосеп Гвардиола Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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Maksrovnii (Днепр)
26.06.2020 в 00:24
В чем заключается авантюризм ? Голы из-за двух плугов - Менди и Фернандиньо
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0
-1
Justise (Львів)
26.06.2020 в 00:15
А чи буде чемпіонський коридор???
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+1
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