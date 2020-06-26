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Идеальный штрафной и рука Ферны. Видео обзор матча Челси - Манчестер Сити

Англия
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Смотреть видео обзор матча Чемпионата Англии Челси - Манчестер Сити, 25 июня 2020

Идеальный штрафной и рука Ферны. Видео обзор матча Челси - Манчестер Сити
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Вашему вниманию видео обзор матча английской Премьер-лиги Челси - Манчестер Сити. Аристократы открыли счет благодаря впечатляющему рывку Пулишича. Команда Гвардиолы ответили идеальным штрафным от Кевина де Брюйне, однако дожать хозяев горожане не смогли. Более того, пропустили с пенальти. Фернандиньо рукой выбил мяч с линии ворот, но на его беду в футболе уже есть VAR ... Как следствие, Манчестер Сити проиграл и сложил с себя полномочия чемпиона. Официально новым футбольным королем Англии стал Ливерпуль.

Английская Премьер-лига. 31-й тур

Челси - Манчестер Сити 2:1

Голы: Пулишич 36, Виллиан 78 пен. - Де Брюйне 55

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Кристиан Пулишич
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