Идеальный штрафной и рука Ферны. Видео обзор матча Челси - Манчестер Сити

Вашему вниманию видео обзор матча английской Премьер-лиги Челси - Манчестер Сити. Аристократы открыли счет благодаря впечатляющему рывку Пулишича. Команда Гвардиолы ответили идеальным штрафным от Кевина де Брюйне, однако дожать хозяев горожане не смогли. Более того, пропустили с пенальти. Фернандиньо рукой выбил мяч с линии ворот, но на его беду в футболе уже есть VAR ... Как следствие, Манчестер Сити проиграл и сложил с себя полномочия чемпиона. Официально новым футбольным королем Англии стал Ливерпуль.

Английская Премьер-лига. 31-й тур

Челси - Манчестер Сити 2:1

Голы: Пулишич 36, Виллиан 78 пен. - Де Брюйне 55