Каким был Чемпионат Англии, когда Ливерпуль выигрывал золото в прошлый раз

Таки это произошло. "Ливерпуль" наконец выиграл свой 19-й чемпионский титул. После того, как в прошлом сезоне красные набрали впечатляющие 97 очков, но все равно остались без золота, у любого могли опуститься руки. Но Юрген Клопп и компания упорно шли к своей цели и таки добились успеха. Поражение "Манчестер Сити" от "Челси" позволило "Ливерпулю" получить титул за семь туров до конца сезона.

Между тем предыдущее чемпионство красных было ровно 30 лет назад - в 1990-м, когда высший дивизион чемпионата Англии еще не был Премьер-лигой. Если сейчас главным конкурентом "мерсисайдцев" был "Манчестер Сити", то тогда горожане финишировали в нижней половине турнирной таблицы - на 14-м месте. МЮ, который уже четыре года тренировал Алекс Фергюсон, был рядом - на 13-й строчке.

Серебро в 1990-м получила "Астон Вилла", которая сейчас отчаянно борется за выживание. Бронзу взял "Тоттенхэм", а сразу за ним расположились "Арсенал" и "Челси". Интересно, что в том чемпионате выступали сразу девять клубов, которых сейчас нет в элите английского футбола: "Уимблдон", "Ноттингем Форрест", КПР, "Ковентри", "Дерби Каунти", "Лутон", "Шеффилд Уэнсдей", "Чарльтон" и "Миллуолл".

Интересно, что в том сезоне "Ливерпуль" проиграл на своем поле лишь раз - "Ковентри", зато в поединке с КПР забил сопернику девять голов. В общем команда Кенни Далглиша набрала 79 очков, больше всех забила - 78 голов, и меньше всех пропустила - 37. А вот главный бомбардир того "Ливерпуля" - Джон Барнс - занял лишь второе место, он забил на три мяча меньше, чем форвард "Тоттенхэма" Гари Линекер, который отличился 24 раза.