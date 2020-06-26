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Клопп: Этот титул Ливерпуля – для Далглиша и Джеррарда

Англия
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Юрген – первый немец, который выиграл АПЛ

Клопп: Этот титул Ливерпуля – для Далглиша и Джеррарда
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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в чемпионате Англии. "Красные" стали недосягаемы для соперников после того, как "Манчестер Сити" вчера проиграл "Челси" со счетом 1:2. Цитирует Юргена BBC со ссылкой на Sky Sports.

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"Невероятно. Я знаю, как Далглиш поддерживал нас. Он ждал 30 лет. Этот титул – для Кенни и Стивена Джеррарда. Мотивировать команду легко благодаря нашей замечательной истории. Я рад тренировать игроков "Ливерпуля", это невероятное достижение. Да, я не ждал 30 лет, но это настоящее достижение, особенно учитывая, что никто не знал, сможем ли мы продолжить после карантина".

"30 лет назад мне было 23, я не так много думал о том, чтобы выиграть титул с "Ливерпулем", если честно. Также этот титул для Майка, Тома и Джона – наших владельцев в Америке. У меня 20 пропущенных звонков, наверное, от них тоже есть".

"Манчестер Сити" провел напряженный матч с "Челси", это были действительно напряженные 100 минут игры. Не следить за этим поединком было невозможно. Наша игра дала мне ощущение, что у нас все будет хорошо, а сегодняшний вечер — фанатам. Надеюсь, что болельщики остаются дома – мы рады взять титул для них. Мы еще не победили коронавирус. Людям непросто, но мы обязательно насладимся чемпионством с болельщиками, когда сможем".

Это первый чемпионский титул АПЛ для "Ливерпуля" за последние 30 лет. В последний раз клуб становился чемпионом в 1990 году.

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В статье: Юрген Клопп Стивен Джеррард Кенни Далглиш Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
BBC

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