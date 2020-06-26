Гвардиола отметил разницу между Манчестер Сити и Ливерпулем и озвучил задачи

Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити", после поражения от "Челси" (1:2) в чемпионате АПЛ поздравил "Ливерпуль" с досрочным чемпионством.

С точки зрения игры мы хорошо провели матч. Было не так много давления в [нашей] штрафной. В общем сыграли хорошо, но наши ошибки...

Поздравляю "Ливерпуль" с этим замечательным сезоном. У нас еще есть 5-6 недель впереди. Мы много выиграли за последние несколько лет и, конечно, хотим сократить отставание [по очкам от "Ливерпуля"].