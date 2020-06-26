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Теперь мерсисайдцы лидируют: Ливерпуль обошел Манчестер Юнайтед по количеству трофеев в Англии

Англия
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Клопп сколотил отличный коллектив

Теперь мерсисайдцы лидируют: Ливерпуль обошел Манчестер Юнайтед по количеству трофеев в Англии
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"Ливерпуль" благодаря победе лондонского "Челси" над "Манчестер Сити" (2:1) досрочно стал чемпионом Английской Премьер-лиги. Отметим, что мерсисайдцы выиграли 43-й трофей в своей истории и вышли на чистое первое место в Англии, обогнав "Манчестер Юнайтед".

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"Ливерпуль" стал чемпионом Англии в 19-й раз. "Красные" завоевали 7 Кубков страны, 8 Кубков лиги и 9 еврокубков.

В активе "красных дьяволов" 20 комплектов золотых медалей, 12 Кубков Англии, 5 Кубков лиги и 5 побед в еврокубках, всего – 42 трофея.

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В статье: Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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