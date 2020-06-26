Теперь мерсисайдцы лидируют: Ливерпуль обошел Манчестер Юнайтед по количеству трофеев в Англии

"Ливерпуль" благодаря победе лондонского "Челси" над "Манчестер Сити" (2:1) досрочно стал чемпионом Английской Премьер-лиги. Отметим, что мерсисайдцы выиграли 43-й трофей в своей истории и вышли на чистое первое место в Англии, обогнав "Манчестер Юнайтед".

"Ливерпуль" стал чемпионом Англии в 19-й раз. "Красные" завоевали 7 Кубков страны, 8 Кубков лиги и 9 еврокубков.

В активе "красных дьяволов" 20 комплектов золотых медалей, 12 Кубков Англии, 5 Кубков лиги и 5 побед в еврокубках, всего – 42 трофея.