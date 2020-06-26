  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Робертсон: Клоппу уже и так хорошо, но нужно долить ему немного пивка – тогда мы получим свои выходные
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Робертсон: Клоппу уже и так хорошо, но нужно долить ему немного пивка – тогда мы получим свои выходные

Англия
(4 голосов)

Планы Эндрю

Робертсон: Клоппу уже и так хорошо, но нужно долить ему немного пивка – тогда мы получим свои выходные
Новина українською

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон празднует досрочное чемпионство "красных", но сетует на рабочие будни. Цитирует шотландца BBC. В текущем розыгрыше АПЛ он сыграл в 29 матчах (1 гол и 8 результативных передач).

Читайте такжеКлопп: Этот титул Ливерпуля – для Далглиша и Джеррарда

"Нам пришлось ждать 13 долгих неопределенных недель, но многие наши болельщики провели в ожидании 30 лет, так что это было короткое время по сравнению с тем, что было у них. Я надеюсь, что они наслаждаются этой ночью, как и мы".

"Мы все еще пытаемся убедить тренера дать нам два выходных. Еще немного пивка для Юргена – и мы получим свои выходные. Ему и так уже хорошо, но нужно долить ему еще несколько раз, чтобы получить отдых".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Эндрю Робертсон
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...