Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Робертсон: Клоппу уже и так хорошо, но нужно долить ему немного пивка – тогда мы получим свои выходные
Планы Эндрю
Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон празднует досрочное чемпионство "красных", но сетует на рабочие будни. Цитирует шотландца BBC. В текущем розыгрыше АПЛ он сыграл в 29 матчах (1 гол и 8 результативных передач).
"Нам пришлось ждать 13 долгих неопределенных недель, но многие наши болельщики провели в ожидании 30 лет, так что это было короткое время по сравнению с тем, что было у них. Я надеюсь, что они наслаждаются этой ночью, как и мы".
"Мы все еще пытаемся убедить тренера дать нам два выходных. Еще немного пивка для Юргена – и мы получим свои выходные. Ему и так уже хорошо, но нужно долить ему еще несколько раз, чтобы получить отдых".