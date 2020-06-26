Робертсон: Клоппу уже и так хорошо, но нужно долить ему немного пивка – тогда мы получим свои выходные

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон празднует досрочное чемпионство "красных", но сетует на рабочие будни. Цитирует шотландца BBC. В текущем розыгрыше АПЛ он сыграл в 29 матчах (1 гол и 8 результативных передач).

"Нам пришлось ждать 13 долгих неопределенных недель, но многие наши болельщики провели в ожидании 30 лет, так что это было короткое время по сравнению с тем, что было у них. Я надеюсь, что они наслаждаются этой ночью, как и мы".