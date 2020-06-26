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Лэмпард: Ливерпуль оформил титул не в матче Челси – Сити. Они давно заслужили его своей стабильностью

Англия
(3 голосов)

Фрэнки заслуженно обыграл Пепа

Лэмпард: Ливерпуль оформил титул не в матче Челси – Сити. Они давно заслужили его своей стабильностью
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Менеджер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу своей команды над "Манчестер Сити" (2:1), а также высказался по поводу чемпионства "Ливерпуля". Цитирует англичанина пресс-служба "синих".

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"Моя команда провела большой матч. Нам пришлось много работать без мяча, это ожидаемо против команды Пепа Гвардиолы. Благодаря настрою, полной самоотдаче и концентрации мы были лучше по созданным шансам и заслуженно победили. Важные 3 очка, ведь борьба за место в ТОП-4 продолжается. Сегодняшняя встреча не была решающей. Нужно сохранять стабильность в тех матчах, которые осталось сыграть. Нужно больше веры и уверенности, "Сити", к примеру, строился не один год".

"Мы поздравляем "Ливерпуль". Титул был оформлен не в сегодняшнем матче – команда Клоппа заслужила его давно стабильностью, высоким уровнем игры и умением побеждать. Это справедливая и полностью заслуженная победа. "Сити" и "Ливерпуль" – одни из лучших команд мира, если не лучшие. Нам еще есть, куда расти. Мы можем улучшить работу с мячом".

"Пулишич присоединился к команде прошлым летом, фактически не получив времени для отдыха. Поначалу он отлично вписался, но затем получил тяжелую травму. Он повлиял на матч с "Астон Виллой", выйдя со скамейки. Сегодня он отработал великолепно. Я восхищен Виллианом. Бразилец служит примером профессионализма и товарищества для других игроков".

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В статье: Виллиан Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Кристиан Пулишич
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Источник:
CFC

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