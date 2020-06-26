Каррагер эффектно потроллил Невилла – экс-капитану Юнайтед пришлось бежать в Манчестер

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер пошутил над экс-защитником "Манчестер Юнайтед" Гари Невиллом после того, как мерсисайдцы досрочно выиграли АПЛ. Все дело в том, что в конце февраля Невилл радостно открыл бутылку шампанского в честь первого поражения "Ливерпуля" в розыгрыше чемпионата Англии – тогда "красные" прервали 44-матчевую беспроигрышную серию в поединке с "Уотфордом" (3:0).

Каррагер переделал фото Невилла с бутылкой игристого у себя в Твиттере, изобразив его в футболке "Ливерпуля", принципиального соперника экс-клуба Гари, "Манчестер Юнайтед".

Также канал Sky Sports, на котором Джейми и Гари работают экспертами, выпустил забавный ролик в честь чемпионства "красных" – все дело в том, что Невилл внезапно пропал после официального объявления "Ливерпуля" победителями розыгрыша. Смотрите ролик до конца, чтобы узнать, что именно случилось с бывшим капитаном "МЮ".