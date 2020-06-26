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Каррагер эффектно потроллил Невилла – экс-капитану Юнайтед пришлось бежать в Манчестер

Англия
(4 голосов)

История соперничества, которая трансформировалась в крутые подколки над друг другом

Каррагер эффектно потроллил Невилла – экс-капитану Юнайтед пришлось бежать в Манчестер
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Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер пошутил над экс-защитником "Манчестер Юнайтед" Гари Невиллом после того, как мерсисайдцы досрочно выиграли АПЛ. Все дело в том, что в конце февраля Невилл радостно открыл бутылку шампанского в честь первого поражения "Ливерпуля" в розыгрыше чемпионата Англии – тогда "красные" прервали 44-матчевую беспроигрышную серию в поединке с "Уотфордом" (3:0).

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Каррагер переделал фото Невилла с бутылкой игристого у себя в Твиттере, изобразив его в футболке "Ливерпуля", принципиального соперника экс-клуба Гари, "Манчестер Юнайтед".

Также канал Sky Sports, на котором Джейми и Гари работают экспертами, выпустил забавный ролик в честь чемпионства "красных" – все дело в том, что Невилл внезапно пропал после официального объявления "Ливерпуля" победителями розыгрыша. Смотрите ролик до конца, чтобы узнать, что именно случилось с бывшим капитаном "МЮ".

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В статье: Гари Невилл Джейми Каррагер Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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