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Эмоции Ливерпуля после победы Челси над Ман Сити. Видео на память мерсисайдцам

Англия
(2 голосов)

Когда невозможно сдержать радость

Эмоции Ливерпуля после победы Челси над Ман Сити. Видео на память мерсисайдцам
UA-Футбол
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В центральном матче 31-го тура чемпионата Англии "Челси" победил "Манчестер Сити" (2:1), а "Ливерпуль" автоматически получил чемпионский титул АПЛ.

Мерсисайдцы следили за матчем в общей компании и радовались, словно дети "подарку" от лондонцев.

Напомним, "Виллиан" на 78-й минуте реализовал пенальти после игры рукой Фернандиньо.

Лондонский "Челси" в итоге решил исход чемпионской гонки. "Ливерпуль" уже никто не сместит с первого места.

Видеообзор матча предлагаем вашему вниманию. А также радость "красных" после завершения матча на "Стэмфорд Бридж".

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити
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