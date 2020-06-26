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Эмоции Ливерпуля после победы Челси над Ман Сити. Видео на память мерсисайдцам
Когда невозможно сдержать радость
В центральном матче 31-го тура чемпионата Англии "Челси" победил "Манчестер Сити" (2:1), а "Ливерпуль" автоматически получил чемпионский титул АПЛ.
Мерсисайдцы следили за матчем в общей компании и радовались, словно дети "подарку" от лондонцев.
Напомним, "Виллиан" на 78-й минуте реализовал пенальти после игры рукой Фернандиньо.
Лондонский "Челси" в итоге решил исход чемпионской гонки. "Ливерпуль" уже никто не сместит с первого места.
Видеообзор матча предлагаем вашему вниманию. А также радость "красных" после завершения матча на "Стэмфорд Бридж".
June 25, 2020
I don’t think the Liverpool players got much sleep last night ???? ???? ???? #beINPL #LFC— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 26, 2020
???? @trentaa98
pic.twitter.com/hZNqNk8mis