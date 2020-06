Эмоции Ливерпуля после победы Челси над Ман Сити. Видео на память мерсисайдцам

В центральном матче 31-го тура чемпионата Англии "Челси" победил "Манчестер Сити" (2:1), а "Ливерпуль" автоматически получил чемпионский титул АПЛ.

Мерсисайдцы следили за матчем в общей компании и радовались, словно дети "подарку" от лондонцев.

Напомним, "Виллиан" на 78-й минуте реализовал пенальти после игры рукой Фернандиньо.

Лондонский "Челси" в итоге решил исход чемпионской гонки. "Ливерпуль" уже никто не сместит с первого места.

Видеообзор матча предлагаем вашему вниманию. А также радость "красных" после завершения матча на "Стэмфорд Бридж".

I don’t think the Liverpool players got much sleep last night ???? ???? ???? #beINPL #LFC



???? @trentaa98



pic.twitter.com/hZNqNk8mis