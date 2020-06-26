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"Юрген, ты и твои ребята – вы абсолютно фантастические". Далглиш поднял бокал за титул Ливерпуля
Старина Кенни дождался
Бывший футболист и тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш прокомментировал победу мерсисайдцев в чемпионате Англии. Цитирует шотландца BT Sport.
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"Последние два года и с тех пор, как Юрген пришел в команду, все складывалось очень положительно для нас. Клопп олицетворяет все, что символизирует "Ливерпуль". Чего бы они ни достигали – все было заслуженно".
"Спасибо! Юрген, ты и твои ребята – вы абсолютно фантастические!"
The wait is finally over for Liverpool!— Football on BT Sport (@btsportfootball) June 25, 2020
Enjoy King Kenny! ???? pic.twitter.com/UGR8nrp3DL
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