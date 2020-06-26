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"Юрген, ты и твои ребята – вы абсолютно фантастические". Далглиш поднял бокал за титул Ливерпуля

Англия
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Старина Кенни дождался

"Юрген, ты и твои ребята – вы абсолютно фантастические". Далглиш поднял бокал за титул Ливерпуля
Новина українською

Бывший футболист и тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш прокомментировал победу мерсисайдцев в чемпионате Англии. Цитирует шотландца BT Sport.

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"Последние два года и с тех пор, как Юрген пришел в команду, все складывалось очень положительно для нас. Клопп олицетворяет все, что символизирует "Ливерпуль". Чего бы они ни достигали – все было заслуженно".

"Спасибо! Юрген, ты и твои ребята – вы абсолютно фантастические!"

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В статье: Юрген Клопп Кенни Далглиш Ливерпуль
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