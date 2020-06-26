"Юрген, ты и твои ребята – вы абсолютно фантастические". Далглиш поднял бокал за титул Ливерпуля

Бывший футболист и тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш прокомментировал победу мерсисайдцев в чемпионате Англии. Цитирует шотландца BT Sport.

"Последние два года и с тех пор, как Юрген пришел в команду, все складывалось очень положительно для нас. Клопп олицетворяет все, что символизирует "Ливерпуль". Чего бы они ни достигали – все было заслуженно".