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Сульшер - о чемпионстве Ливерпуля: Больно видеть, как трофей поднимает кто-то другой

Англия
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Наставник манкунианцев считает, что Юргену удалось проделать отличную работу

Сульшер - о чемпионстве Ливерпуля: Больно видеть, как трофей поднимает кто-то другой
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу "Ливерпуля" в чемпионате Англии.

Накануне красные впервые за 30 лет отпраздновали чемпионство.

"Любая команда, которой удаётся выиграть Премьер-лигу, заслуживает уважения. В этом чемпионате сложно победить. Юрген и его игроки провели отличную работу.

Каждый раз, когда ты видишь, как кто-то другой поднимает трофей, — это больно. Я думаю, что это чувствуют все, кто связан с "Манчестер Юнайтед" – игроки и фанаты.

Семь лет без победы в чемпионате? Мы хотим вернуться на победный путь. Это наш вызов", — приводит слова тренера ESPN.

После 31-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" занимает пятую позицию. 27 июня команду Сульшера ждёт матч с "Норвичем" в четвертьфинале Кубка Англии.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Ливерпуль
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