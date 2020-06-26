Хендерсон: Мы хотим закончить сезон с максимально возможным количеством очков

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон поделился впечатлениями от победы "Ливерпуля" в АПЛ.

Напомним, что красные выиграли титул впервые за 30 лет.

"Это потрясающе. Трудно описать, если честно. Но после финального свистка матча "Челси" – "Манчестер Сити" было просто изумительное чувство. Окончательно преодолеть эту черту – это облегчение, удивительное чувство.

Мы будем радоваться, праздновать, но знаю, что в ближайшие несколько дней команда сосредоточится на следующей игре с "Ман Сити" и попытается завершить сезон как можно лучше. Мы хотим закончить сезон с максимально возможным количеством очков. "Ливерпуль" выложится на 100%, после чего перейдет в следующий сезон, где мы хотим большего. Так что речь идёт о том, чтобы сохранить этот голод, и я не сомневаюсь, что у нас он есть. Мы доказали это за последние пару лет. Даже когда "Ливерпуль" брал трофеи или упускал их, мы реагировали правильно, поэтому у меня нет сомнений, что это продолжится и в дальнейшем", — приводит слова игрока официальный сайт клуба.