  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Хендерсон: Мы хотим закончить сезон с максимально возможным количеством очков
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хендерсон: Мы хотим закончить сезон с максимально возможным количеством очков

Англия
(2 голосов)

Джордан поделился эмоциями от победы

Хендерсон: Мы хотим закончить сезон с максимально возможным количеством очков
Новина українською

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон поделился впечатлениями от победы "Ливерпуля" в АПЛ.

Напомним, что красные выиграли титул впервые за 30 лет.

"Это потрясающе. Трудно описать, если честно. Но после финального свистка матча "Челси" – "Манчестер Сити" было просто изумительное чувство. Окончательно преодолеть эту черту – это облегчение, удивительное чувство.

Мы будем радоваться, праздновать, но знаю, что в ближайшие несколько дней команда сосредоточится на следующей игре с "Ман Сити" и попытается завершить сезон как можно лучше. Мы хотим закончить сезон с максимально возможным количеством очков. "Ливерпуль" выложится на 100%, после чего перейдет в следующий сезон, где мы хотим большего. Так что речь идёт о том, чтобы сохранить этот голод, и я не сомневаюсь, что у нас он есть. Мы доказали это за последние пару лет. Даже когда "Ливерпуль" брал трофеи или упускал их, мы реагировали правильно, поэтому у меня нет сомнений, что это продолжится и в дальнейшем", — приводит слова игрока официальный сайт клуба.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джордан Хендерсон Юрген Клопп Ливерпуль
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...