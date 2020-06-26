Англия
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30 лет спустя. Чем жил мир футбола, когда Ливерпуль в прошлый раз становился чемпионом
До вчерашнего вечера "Ливерпуль" в последний раз выигрывал чемпионат Англии ещё в прошлом веке. Вспоминаем, каким был футбол в начале 90-х
- Когда "Ливерпуль" в последний раз выигрывал чемпионат, большинство игроков нынешней команды ещё не появились на свет. "Застали" празднования только Джеймс Милнер (ему было 4 года), Адриан (3 года), Адам Лаллана (2 года) и Деян Ловрен (10 месяцев).
- Юргену Клоппу было 23. Летом 1990 года он перешёл в "Майнц" - клуб второй Бундеслиги - за который выступал следующие 11 лет.
- Пеп Гвардиола лишь готовился начинать активную профессиональную карьеру. В 1990 году он провёл дебютный матч за первую команду "Барселоны", которую покинет лишь в 2001-м.
- тогда ещё не существовало Премьер-лиги. Она появится только в 1992-м. А высшая лига английского футбола называлась Первый дивизион. По итогам сезона-89/90 в топ-5 помимо мерсисайдцев вошли "Астон Вилла", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Челси". "Ман Юнайтед" и "Ман Сити" финишировали только на 13 и 14 местах соответственно.
- в 1990 году киевское "Динамо" в последний раз выиграло чемпионат СССР. Турниру остаётся жить ещё год. В высшей лиге того союзного чемпионата от Украины выступали "Динамо", "Днепр", "Шахтёр", "Черноморец" и "Металлист".
- Золотой мяч взял немец Лотар Маттеус из "Интера". В пятёрке лучших также оказались Сальваторе Скилаччи ("Юве"), Андреас Бреме ("Интер"), Пол Гаскойн ("Тоттенхэм") и Франко Барези ("Интер").
- в 1990-м Лигу чемпионов выиграл "Милан", обыграв в финале "Бенфику" 1:0. К слову, в составе "россо-нери" на поле выходил нынешний тренер сборной Украины Мауро Тассотти. Команда-победитель была переполнена звёздами: Паоло Мальдини, Костакурта, Райкард, Барези, Анчелотти, ван Бастен, Гуллит, а возглавлял коллектив Арриго Сакки.
- два других евротурнира также выиграли итальянцы. Кубок УЕФА (Лига Европы) выиграл "Ювентус", который в двухматчевом финале оказался сильнее "Фиорентины" (3:1 по сумме двух встреч). А в решающем поединке Кубка кубков "Сампдория" переиграла "Андерлехт".
- Летом 1990-го Чемпионат мира в Италии выиграет ФРГ. Для сборной ГДР отбор на этот мундиаль будет неудачным и последним в истории. После этого в международных турнирах будет представлена объединённая сборная Германии.
- чемпионат ФРГ выиграет "Бавария", а в ГДР будет первенствовать "Динамо" Дрезден. Из тех команд, которые тогда играли в чемпионате Восточной Германии, в настоящее время никто не выступает в Бундеслиге.
- "Реал" выиграл чемпионат Испании. "Барселона" финишировала только третьей с 11-очковым отставанием.
- сильнейшим клубом Италии стал "Наполи". К слову, неаполитанцы с тех пор также ни разу не выигрывали чемпионский титул.
- лучшей командой Франции стал "Марсель". ПСЖ финишировал на пятой строчке.
- рекордным трансфером в истории футбола на тот момент считался переход Рууда Гуллита из ПСВ в "Милан". Итальянский клуб заплатил за игрока сборной Нидерландов около 8,9 млн. долларов.
- Джейми Каррагер, Стивен Джеррард, Сами Хююпя, Пепе Рейна, Стив Макманаман, Робби Фаулер - все они провели за "Ливерпуль" более 250 матчей, но не выигрывали чемпионский титул.
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