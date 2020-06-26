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Салах поблагодарил болельщиков Ливерпуля за вклад в чемпионство
По мнению форварда, без фанатов, клубу не удалось бы стать чемпионами
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился эмоциями после завоевания чемпионского титула.
"Да, какое потрясающее чувство! Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживают нас со всех уголков мира. Вы сделали это чемпионство возможным, и я надеюсь, мы сможем продолжать дарить радость, которую вы заслуживаете. Теперь они поверят в нас", — написал Салах в "Твиттере".
Yes. It feels THAT good. I want to thank all our supporters watching us from all corners of the world. You made this possible for us and I hope we can keep bringing you the joy you deserve. ???? now they’re gonna believe us ???? ???? pic.twitter.com/bqkXM1Fjpj— Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2020