Салах поблагодарил болельщиков Ливерпуля за вклад в чемпионство

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился эмоциями после завоевания чемпионского титула.

"Да, какое потрясающее чувство! Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживают нас со всех уголков мира. Вы сделали это чемпионство возможным, и я надеюсь, мы сможем продолжать дарить радость, которую вы заслуживаете. Теперь они поверят в нас", — написал Салах в "Твиттере".