  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Салах поблагодарил болельщиков Ливерпуля за вклад в чемпионство
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Салах поблагодарил болельщиков Ливерпуля за вклад в чемпионство

Англия
(1 голосов)

По мнению форварда, без фанатов, клубу не удалось бы стать чемпионами

Салах поблагодарил болельщиков Ливерпуля за вклад в чемпионство
Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился эмоциями после завоевания чемпионского титула.

"Да, какое потрясающее чувство! Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживают нас со всех уголков мира. Вы сделали это чемпионство возможным, и я надеюсь, мы сможем продолжать дарить радость, которую вы заслуживаете. Теперь они поверят в нас", — написал Салах в "Твиттере".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Мохамед Салах
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...