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Головная боль Артеты: Арсенал теряет 19-летнего форварда до конца сезона
Черная полоса в Лондоне
Лондонский "Арсенал" теряет очередного футболиста из-за травмы. На этот раз, беда коснулась линии атаки.
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Как сообщает официальная пресс-служба клуба, Габриэль Мартинелли вылетел до конца сезона из-за травмы колена. Сегодня 19-летний футболист успешно перенес операцию. Повреждение было получено на одной из тренировок.
Gutted for you, Gabi.— Arsenal (@Arsenal) June 26, 2020
But we know you'll be back stronger pic.twitter.com/0w6IqleaFc
Отметим, что ранее "канониры" лишились сразу двух футболистов на долгий срок.
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