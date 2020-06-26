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Головная боль Артеты: Арсенал теряет 19-летнего форварда до конца сезона

Англия
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Черная полоса в Лондоне

Головная боль Артеты: Арсенал теряет 19-летнего форварда до конца сезона
UA-Футбол
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Лондонский "Арсенал" теряет очередного футболиста из-за травмы. На этот раз, беда коснулась линии атаки.

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Как сообщает официальная пресс-служба клуба, Габриэль Мартинелли вылетел до конца сезона из-за травмы колена. Сегодня 19-летний футболист успешно перенес операцию. Повреждение было получено на одной из тренировок.

Отметим, что ранее "канониры" лишились сразу двух футболистов на долгий срок.

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В статье: Арсенал (Лондон) Габриель Мартинелли
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