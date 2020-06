Головная боль Артеты: Арсенал теряет 19-летнего форварда до конца сезона

Лондонский "Арсенал" теряет очередного футболиста из-за травмы. На этот раз, беда коснулась линии атаки.

Как сообщает официальная пресс-служба клуба, Габриэль Мартинелли вылетел до конца сезона из-за травмы колена. Сегодня 19-летний футболист успешно перенес операцию. Повреждение было получено на одной из тренировок.

