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"Вы - настоящие чемпионы". Суарес поздравил Ливерпуль с долгожданным титулом

Англия
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Вспомнил былые годы

"Вы - настоящие чемпионы". Суарес поздравил Ливерпуль с долгожданным титулом
UA-Футбол
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Форвард "Барселоны" Луис Суарес, защищавший в свое время цвета "Ливерпуля", не мог не отреагировать на вчерашнее чемпионство "красных". Он записал специальное обращение для клуба.

"Джордан (Хендерсон) и все остальные игроки "Ливерпуля" - я безумно рад за вашу команду. Рад, за каждого человека, который работает в Ливерпуле или болеет за клуб. Вы - настоящие чемпионы", - поздравил команду Клоппа уругваец.

В 2014-м Суарес был очень близок к тому, чтобы привести "красных" к чемпионству. В том сезоне он забил 31 гол. Но падающий Джеррард перечеркнул все их надежды.

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В статье: Джордан Хендерсон Луис Суарес Ливерпуль
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