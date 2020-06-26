"Вы - настоящие чемпионы". Суарес поздравил Ливерпуль с долгожданным титулом

Форвард "Барселоны" Луис Суарес, защищавший в свое время цвета "Ливерпуля", не мог не отреагировать на вчерашнее чемпионство "красных". Он записал специальное обращение для клуба.

"Джордан (Хендерсон) и все остальные игроки "Ливерпуля" - я безумно рад за вашу команду. Рад, за каждого человека, который работает в Ливерпуле или болеет за клуб. Вы - настоящие чемпионы", - поздравил команду Клоппа уругваец.

Luis Suarez has a special message for #LFC https://t.co/7dghZdn7vs — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) June 26, 2020

В 2014-м Суарес был очень близок к тому, чтобы привести "красных" к чемпионству. В том сезоне он забил 31 гол. Но падающий Джеррард перечеркнул все их надежды.