Англия
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Моуриньо нужен Милик. Тоттенхэм готов побороться за форварда Наполи
Однако на него есть и другие претенденты
Лондонский "Тоттенхэм" продолжает искать нового нападающего. На данный момент, из номинальных нападающих остался только Гарри Кейн.
Как сообщает TMW, Жозе Моуриньо хотел бы видеть в своей команде Аркадиуша Милика. Контракт польского форварда с клубом истекает в следующем году.
Этот факт далает Милика целью для многих команд. Главным претендентом на него считается "Ювентус".
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В текущем сезоне Аркадиуш оформил 13 голов в 25-ти матчах.
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