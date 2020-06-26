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Моуриньо нужен Милик. Тоттенхэм готов побороться за форварда Наполи

Англия
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Однако на него есть и другие претенденты

Моуриньо нужен Милик. Тоттенхэм готов побороться за форварда Наполи
UA-Футбол
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Лондонский "Тоттенхэм" продолжает искать нового нападающего. На данный момент, из номинальных нападающих остался только Гарри Кейн.

Как сообщает TMW, Жозе Моуриньо хотел бы видеть в своей команде Аркадиуша Милика. Контракт польского форварда с клубом истекает в следующем году.

Этот факт далает Милика целью для многих команд. Главным претендентом на него считается "Ювентус".

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В текущем сезоне Аркадиуш оформил 13 голов в 25-ти матчах.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Наполи (Неаполь) Аркадиуш Милик
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