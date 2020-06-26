Моуриньо нужен Милик. Тоттенхэм готов побороться за форварда Наполи

Лондонский "Тоттенхэм" продолжает искать нового нападающего. На данный момент, из номинальных нападающих остался только Гарри Кейн.

Как сообщает TMW, Жозе Моуриньо хотел бы видеть в своей команде Аркадиуша Милика. Контракт польского форварда с клубом истекает в следующем году.

Этот факт далает Милика целью для многих команд. Главным претендентом на него считается "Ювентус".

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В текущем сезоне Аркадиуш оформил 13 голов в 25-ти матчах.