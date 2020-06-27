Сульшер – о трансферах: МЮ должен подождать

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пока не знает, какую сумму он сможет потратить на трансферы этим летом.

За последние 12 месяцев "Юнайтед" инвестировал более 200 миллионов фунтов в новых игроков, заполучив Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаку, Даниэля Джеймса и Бруну Фернандеша.

"Думаю, пандемия очень сурово ударила по каждому. Я по-прежнему думаю, что нам нужно подождать, чтобы понять каково реальное влияние пандемии и в каком финансовом положении мы находимся.

Вы видите, что некоторые команды инвестируют, некоторые — нет. Мы должны внимательно посмотреть, как сильно мы пострадали. Я знаю, что клуб уже объявлял кое-какие цифры.

Это не мое дело говорить, каким количеством денег мы будем располагать. Я не знаю, как сильно мы пострадали на самом деле. Наш клуб финансово силен, но в то же время мы, наверное, потеряли больше, чем кто-либо еще.

Думаю, в эти три-четыре месяца каждый бизнесмен в мире, каждый футболист в мире будет ощущать неопределенность", — цитирует Сульшера Sky Sports.