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Сульшер – о трансферах: МЮ должен подождать

Англия
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В клубе еще не оценили масштаб потерь

Сульшер – о трансферах: МЮ должен подождать
Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пока не знает, какую сумму он сможет потратить на трансферы этим летом.

За последние 12 месяцев "Юнайтед" инвестировал более 200 миллионов фунтов в новых игроков, заполучив Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаку, Даниэля Джеймса и Бруну Фернандеша.

"Думаю, пандемия очень сурово ударила по каждому. Я по-прежнему думаю, что нам нужно подождать, чтобы понять каково реальное влияние пандемии и в каком финансовом положении мы находимся.

Вы видите, что некоторые команды инвестируют, некоторые — нет. Мы должны внимательно посмотреть, как сильно мы пострадали. Я знаю, что клуб уже объявлял кое-какие цифры.

Это не мое дело говорить, каким количеством денег мы будем располагать. Я не знаю, как сильно мы пострадали на самом деле. Наш клуб финансово силен, но в то же время мы, наверное, потеряли больше, чем кто-либо еще.

Думаю, в эти три-четыре месяца каждый бизнесмен в мире, каждый футболист в мире будет ощущать неопределенность", — цитирует Сульшера Sky Sports.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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