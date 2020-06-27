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Клопп: Меня не интересует статуя в собственную честь, я хочу продолжать работу

Англия
(2 голосов)

Наставник отказывается от сравнений с Пейсли и Далглишем

Клопп: Меня не интересует статуя в собственную честь, я хочу продолжать работу
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему не нужна статуя близ "Энфилда".

Еще до того, как "Ливерпуль" стал чемпионом Премьер-Лиги, экс-капитан "красных" Стивен Джеррард призвал владельцев мерсисайдского клуба поставить статую в честь Клоппа.

"Я никогда не был уверен, что это случится, но я никогда не сомневался в нас. Это невероятно. Мы были хороши четыре года назад, очень хороши три года назад, невероятны в прошлом сезоне и абсолютно исключительны в этом сезоне — нам не было равных.

Я все еще хочу прожить 30 или 40 лет, поэтому меня не интересует статуя. Вам не нужно сравнивать меня с этими легендарными личностями. Шенкли изменил клуб, Пейсли выиграл все, Далглиш был игроком и тренером, так что нас невозможно сравнивать. И не нужно.

Последние 13 месяцев были весьма особенными для нас. Если честно, это было невероятное время в моей жизни. Я не могу быть благодарнее. И мы не остановимся", — цитирует Клоппа Daily Mail.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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