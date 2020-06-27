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Эшпириту Санту: Вулвз не нужна ЛЧ, чтобы удержать игроков
Наставник высказался о целях команды на сезон
Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту не считает, что его команда должна обязательно попасть в Лигу Чемпионов, чтобы сохранить своих лучших игроков.
"Я не думаю, что они здесь из-за этого. Причина, почему они здесь, заключается в том, что им нравится работать вместе, поэтому нам не нужно чего-либо добиться, чтобы сохранить их. Я совершенно не думаю об этом.
Мы не думаем о попадании в Лигу Чемпионов. Мы не участвуем ни в какой гонке, кроме как гонке по улучшению игроков и проведении хороших матчей. В этом и состоит вызов для каждой команды в данный момент.
Я очень горжусь проделанной нами работой. Мы начали кое-что строить, мы сделали правильные вещи, и этот процесс продолжается", — цитирует Эшпириту Санту Sky Sports.
После 31 тура "Вулвз" делит 5-ое мест с "МЮ", имея на своем счету 49 очков (5 очков отставания от зоны ЛЧ). В случае, если CAS оставит в силе отстранение "Ман Сити" от еврокубков, путевка в Лигу Чемпионов достанется пятой команде АПЛ.