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Ливерпуль берет титул, МЮ набирает ход, Лэмпс обыгрывает Пепа. Обзор 31-го тура АПЛ. Подкаст №23

Англия
(2 голосов)

Очень насыщенный выпуск с интересной статистикой

Ливерпуль берет титул, МЮ набирает ход, Лэмпс обыгрывает Пепа. Обзор 31-го тура АПЛ. Подкаст №23
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!

Во время прослушивания подкастов Вы не привязаны к экрану устройства – руки и глаза полностью свободны, в то время как уши поглощают информативный контент во время монотонного процесса – будь то пробежка, спортзал, мытье посуды или поездка в метро.

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На повестке дня обзоры центральных поединков 31-тура АПЛ, а именно "Манчестер Юнайтед" – "Шеффилд Юнайтед" и "Челси" – "Манчестер Сити". Первый хет-трик "красных дьяволов" с 2013 года, сумасшедшая форма Марсьяля и заряженность Сульшера на погоню за "синими". Объясняем, почему Гвардиола не ошибся и в чем было великолепие плана Лэмпарда на игру с "горожанами". Ошибки главного конкурента Зинченко, контрастность Кепы Аррисабалаги и, конечно же, долгожданный титул "Ливерпуля". Кстати, про чемпионский коридор на "Этихаде" для команды Клоппа мы знали еще в январе. Заинтригованы? Тогда слушайте нас на YouTube или Castbox.

Таймкоды: 00:00-11:55 "МЮ" – "ШЮ"; 11:56-30:27 "Челси" – "Сити"; 30:28-33:16 Чемпионство "Ливерпуля".

Короткий трогательный ролик, который посвящен чемпионству команды Клоппа – его мы обсуждаем в конце подкаста.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Юрген Клопп Виллиан Хосеп Гвардиола Поль Погба Чемпионат Англии Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Оле Гуннар Сульшер АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед Бруну Фернандеш Бернарду Силва Бенжамен Менди Кристиан Пулишич Кепа Аррисабалага
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