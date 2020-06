Ливерпуль берет титул, МЮ набирает ход, Лэмпс обыгрывает Пепа. Обзор 31-го тура АПЛ. Подкаст №23

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!

На повестке дня обзоры центральных поединков 31-тура АПЛ, а именно "Манчестер Юнайтед" – "Шеффилд Юнайтед" и "Челси" – "Манчестер Сити". Первый хет-трик "красных дьяволов" с 2013 года, сумасшедшая форма Марсьяля и заряженность Сульшера на погоню за "синими". Объясняем, почему Гвардиола не ошибся и в чем было великолепие плана Лэмпарда на игру с "горожанами". Ошибки главного конкурента Зинченко, контрастность Кепы Аррисабалаги и, конечно же, долгожданный титул "Ливерпуля". Кстати, про чемпионский коридор на "Этихаде" для команды Клоппа мы знали еще в январе. Заинтригованы? Тогда слушайте нас на YouTube или Castbox.

Таймкоды: 00:00-11:55 "МЮ" – "ШЮ"; 11:56-30:27 "Челси" – "Сити"; 30:28-33:16 Чемпионство "Ливерпуля".

Короткий трогательный ролик, который посвящен чемпионству команды Клоппа – его мы обсуждаем в конце подкаста.

