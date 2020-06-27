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Ливерпуль проведет чемпионский парад после полной отмены карантина

Англия
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Параду все же быть

Ливерпуль проведет чемпионский парад после полной отмены карантина
Новина українською

"Ливерпуль" сможет провести чемпионский парад на открытом автобусе по улицам города, когда это будет безопасно.

В минувший четверг "Ливерпуль" впервые за 30 последних лет оформил чемпионский титул, однако отпраздновать вместе со своими фанатами не смог из-за коронавирусных ограничений.

Правды ради, стоит отметить, что фанаты мерсисайдского клуба все равно собираются близ "Энфилда" уже две ночи подряд, игнорируя все запреты. Например, в четверг полиция произвела 10 арестов за нарушение общественного порядка.

И все-таки чемпионскому параду — быть. Как передает Daily Mirror, городской совет Ливерпуля пообещал клубу, что Юрген Клопп и его игроки смогут показать заветный трофей фанатам с открытого автобуса, когда коронавирус больше не будет представлять угрозы, а социальное дистанцирование будет упразднено.

Аналогичным образом год назад "Ливерпуль" прокатился по улицам города с трофеем Лиги Чемпионов, собрав сотни тысяч людей.

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В статье: Ливерпуль
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