Ливерпуль официально осудил празднования фанатов на улицах

Официальный сайт "Ливерпуля" опубликовал заявление, в котором призывает прекратить празднования фанатов на улицах города.

"В пятницу несколько тысяч людей проигнорировали рекомендации по социальному дистанцированию и подвергли риску безопасность общественности.

Наш город все еще находится в состоянии кризиса здравоохранения, и подобное поведение совершенно недопустимо.

Все еще существует опасность второй волны коронавируса, и мы должны работать сообща, чтобы не обесценить все то, что было достигнуто в период карантина.

Когда будет безопасно, мы проведем чемпионский парад, где каждый сможет собраться и отпраздновать победу. До этого времени приоритетной задачей остается безопасность города", – говорится в заявлении ФК "Ливерпуль".