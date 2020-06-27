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Ливерпуль официально осудил празднования фанатов на улицах

Англия
(1 голосов)

Безопасность общественности превыше всего

Ливерпуль официально осудил празднования фанатов на улицах
Новина українською

Официальный сайт "Ливерпуля" опубликовал заявление, в котором призывает прекратить празднования фанатов на улицах города.

"В пятницу несколько тысяч людей проигнорировали рекомендации по социальному дистанцированию и подвергли риску безопасность общественности.

Наш город все еще находится в состоянии кризиса здравоохранения, и подобное поведение совершенно недопустимо.

Все еще существует опасность второй волны коронавируса, и мы должны работать сообща, чтобы не обесценить все то, что было достигнуто в период карантина.

Когда будет безопасно, мы проведем чемпионский парад, где каждый сможет собраться и отпраздновать победу. До этого времени приоритетной задачей остается безопасность города", – говорится в заявлении ФК "Ливерпуль".

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В статье: АПЛ Ливерпуль
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Источник:
liverpoolfc.comliverpoolfc.com
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