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Юрген Клопп: Я считаю лучшим тренером мира Пепа Гвардиолу
Немецкий наставник высказался насчет лучшего тренера мира
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями насчет того, кого считает лучшим наставником в мире.
"Звание "Лучший тренер мира" мне ничего не даст.
Но я знаю, что мы вместе со всем моим штабом – очень хорошие тренеры.
Я считаю лучшим Пепа Гвардиолу", – заявил немецкий специалист.
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Источник:Bild
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marisj (Москва)
27.06.2020 в 16:45
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