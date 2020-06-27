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Юрген Клопп: Я считаю лучшим тренером мира Пепа Гвардиолу

Англия
(1 голосов)

Немецкий наставник высказался насчет лучшего тренера мира

Юрген Клопп: Я считаю лучшим тренером мира Пепа Гвардиолу
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями насчет того, кого считает лучшим наставником в мире.

"Звание "Лучший тренер мира" мне ничего не даст.

Но я знаю, что мы вместе со всем моим штабом – очень хорошие тренеры.

Я считаю лучшим Пепа Гвардиолу", – заявил немецкий специалист.

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В статье: Юрген Клопп Пеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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marisj (Москва)
27.06.2020 в 16:45
авппвпавпав
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