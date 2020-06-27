Юрген Клопп: Я считаю лучшим тренером мира Пепа Гвардиолу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями насчет того, кого считает лучшим наставником в мире.

"Звание "Лучший тренер мира" мне ничего не даст.

Но я знаю, что мы вместе со всем моим штабом – очень хорошие тренеры.

Я считаю лучшим Пепа Гвардиолу", – заявил немецкий специалист.