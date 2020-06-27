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Карло Анчелотти: Клопп сумел построить идеальную машину
Наставник "ирисок" прокомментировал успехи немца в "Ливерпуле"
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти лестно отозвался о наставнике "Ливерпуля" Юргене Клоппе.
"У меня прекрасные отношения с Клоппом. Мы уже встречались на прошлой неделе, когда все было почти решено, и я поздравил его заранее.
Клопп – творец успеха этого "Ливерпуля", не только в АПЛ – он многого добился за 5 лет с момента прихода в клуб. Он был терпелив и сумел построить идеальную машину", – заявил итальянец.
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Источник:Sky Sports
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