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Карло Анчелотти: Клопп сумел построить идеальную машину

Англия
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Наставник "ирисок" прокомментировал успехи немца в "Ливерпуле"

Карло Анчелотти: Клопп сумел построить идеальную машину
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Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти лестно отозвался о наставнике "Ливерпуля" Юргене Клоппе.

"У меня прекрасные отношения с Клоппом. Мы уже встречались на прошлой неделе, когда все было почти решено, и я поздравил его заранее.

Клопп – творец успеха этого "Ливерпуля", не только в АПЛ – он многого добился за 5 лет с момента прихода в клуб. Он был терпелив и сумел построить идеальную машину", – заявил итальянец.

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В статье: Юрген Клопп Карло Анчелотти Ливерпуль
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Источник:
Sky Sports
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