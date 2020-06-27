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Кубок Англии. Манчестер Юнайтед в дополнительное время выгрызает путевку в полуфинал

Англия
(2 голосов)

Норвич продержался сколько мог

Кубок Англии. Манчестер Юнайтед в дополнительное время выгрызает путевку в полуфинал
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Легких путей команда Сульшера не ищет. Больше, чем в два раза манкунианцы превосходили хозяев встречи по всем статистическим показателям, но не реализовали три верных момента в первом тайме, а затем и во втором периоде игры растратили множество хороших моментов. Конечно, не основной состав "МЮ" противостоял "канарейкам", но глубина запаса у "красных дьяволов" солиднее, можно было добиваться своего в основное время.

Гол Игало оказался вполне логичным. Доминировали манкунианцы, а затем прошел пас Шоу с фланга, защитники безобразно выносили мяч и форвард первым оказался на добивании. Отыгрались гости неожиданно быстро - дальний удар Кантреула оказался не по силам Ромеро. Удобный пас успел отдать Буэндия.

Затем было удаление Клозе, который руками завалил все того же Игало (нападающий мог выйти на свидание с голкипером). Справедливое удаление, и игра перешла в дополнительное время. Жертва Клоза оказалась кстати, но как сложно пришлось "канарейкам" в следующие 30 минут добавленного времени.

Кубок Англии. Манчестер Юнайтед в дополнительное время выгрызает путевку в полуфинал - изображение 1

Одна навала за другой, болезненные уколы, комбинации, которые разрывали оборону хозяев, однако те держались. Игра на вынос спасала "Норвич". Ошибка на последних минутах не стала катастрофой для "канареек", просто "МЮ" дожал соперника, сказался опыт и класс, а еще больший запас прочности. Магуайр протолкнул мяч в ворота после паса в штрафную и неразберихи среди защитников. Чуть-чуть команда Фэрки не дотянуля до серии пенальти. И если следовать канонам справедливости, то победил сильнейший. Хотя осадок остался...

Кубок Англии. Четвертьфинал

Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Норвич Сити - Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Кантуэлл 75 - Игало 51, Магуайр 118

Норвич: 1. Крул, 2. Эронз, 15. Клозе, 23. Маклин, 4. Годфри, 7. Рупп, 12. Льюис, 14. Кантуэлл, 27. Тетти, 17. Буэндия, 22. Пукки.

Манчестер Юнайтед: 22. Ромеро, 3. Байи (Марсьяль 96), 5. Магуайр, 20. Далот (Уильямс 63), 23. Шоу, 18. Фернандеш, 39. МакТоминай (Матич 78), 8. Мата (Гринвуд 63), 17. Фред (Погба 78), 14. Лингард (Рашфорд 63), 25. Игало.

Предупреждение: Фернандеш 109

Удаление: Клозе 89

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Норвич Сити
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