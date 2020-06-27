Англия
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Астон Вилла - Вулверхэмптон 0:1. Видеообзор матча
Минимальная выездная победа "волков"
Чемпионат Англии. 32-й тур
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)
Астон Вилла - Вулверхэмптон 0:1
Голы: Дендокер 62
Астон Вилла: 25. Нюланд, 15. Конса, 18. Таргетт, 30. Хаус, 40. Мингс, 6. Дуглас Луис, 10. Грилиш, 11. Накамба, 14. Хурихейн, 20. Самата, 39. Дэвис.
Вулверхэмптон: 11. Руй Патрисиу, 2. Доэрти, 15. Боли, 16. Коуди, 19. Хонни, 32. Дендокер, 8. Невеш, 27. Саисс, 28. Моутинью, 18. Жота, 9. Хименес.
Предупреждения: Мингс 18
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