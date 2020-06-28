Рекорд МЮ в Кубке Англии и комментарий Сульшера после победы над Норвичем

В 1/4 Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" в дополнительное время вырвал победу у "Норвича" и прошел в полуфинал турнира.

Как сообщает Squawka Football, благодаря этой победе, "МЮ" установил рекорд Кубка Англии - "красные дьяволы" в 30-й раз вышли в полуфинал соревнования и обошли по этому показателю лондонский "Арсенал" (29 полуфиналов).

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги этого поединка.