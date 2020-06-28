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Рекорд МЮ в Кубке Англии и комментарий Сульшера после победы над Норвичем
"Красные дьяволы" прошли в полуфинал Кубка Англии
В 1/4 Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" в дополнительное время вырвал победу у "Норвича" и прошел в полуфинал турнира.
Как сообщает Squawka Football, благодаря этой победе, "МЮ" установил рекорд Кубка Англии - "красные дьяволы" в 30-й раз вышли в полуфинал соревнования и обошли по этому показателю лондонский "Арсенал" (29 полуфиналов).
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги этого поединка.
"Это кубковая игра, и она была не слишком зрелищной, но мне показалось, что мы неплохо держали мяч, пускай не угрожали их воротам и не создавали моментов. Здорово, что мы попали в топ-4 и дали практику многим игрокам. Радует, что Харри Магуайр забил победный мяч.
Многие из футболистов не выступали в предыдущем матче, а теперь провели 90 или 120 минут. Нам постоянно достаются выездные матчи, и пока мы хорошо справляемся. Мы внесли много изменений и думаем, что игроки, которые сегодня провели 120 минут, в достаточно хорошем состоянии, чтобы выйти против "Брайтона" во вторник.
Я не стал щадить игроков, у нас на подготовку было 2 дня, однако ритм и темп игры у нас были не в порядке. Впрочем, мы рады, что прошли дальше. Приятно, когда есть возможность для ротации состава. Антони Марсьяль хорошо сыграл, но Одион Игало позволяет мне проводить ротацию, он известен бомбардирскими качествами и поучаствовал в обоих голах. Также такого игрока здорово иметь в раздевалке", – рассказал Сульшер для ВВС.