Гвардиола пообещал устроить для Ливерпуля чемпионский коридор

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда устроит коридор почета для "Ливерпуля".

Напомним, в следующий четверг "Ливерпуль" приедет на "Этихад" в статусе чемпиона Премьер-Лиги.

"Конечно, мы сделаем это. Мы устроим коридор почета.

Когда "Ливерпуль" приезжает к нам в гости, мы всегда принимаем их невероятным образом. В этом плане они не могут пожаловаться, и мы устроим им коридор почета, потому что они заслуживают этого", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.