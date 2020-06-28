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Гвардиола пообещал устроить для Ливерпуля чемпионский коридор

Англия
(2 голосов)

В следующем туре на "Этихад" пожалует "Ливерпуль"

Гвардиола пообещал устроить для Ливерпуля чемпионский коридор
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда устроит коридор почета для "Ливерпуля".

Напомним, в следующий четверг "Ливерпуль" приедет на "Этихад" в статусе чемпиона Премьер-Лиги.

"Конечно, мы сделаем это. Мы устроим коридор почета.

Когда "Ливерпуль" приезжает к нам в гости, мы всегда принимаем их невероятным образом. В этом плане они не могут пожаловаться, и мы устроим им коридор почета, потому что они заслуживают этого", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия) Ливерпуль
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(2 голосов)
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Комментарии (3)
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aleksey-se (Красноармейск)
28.06.2020 в 11:13
Как это звучит: мы всегда принимаем их невероятным образом))) звучит неоднозначно)))
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Serega1111 (Киев)
28.06.2020 в 10:53
Носятся с этими коридорами, как с чем-то важным
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scorpius (Ck)
28.06.2020 в 08:30
Respect
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