Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола пообещал устроить для Ливерпуля чемпионский коридор
В следующем туре на "Этихад" пожалует "Ливерпуль"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда устроит коридор почета для "Ливерпуля".
Напомним, в следующий четверг "Ливерпуль" приедет на "Этихад" в статусе чемпиона Премьер-Лиги.
"Конечно, мы сделаем это. Мы устроим коридор почета.
Когда "Ливерпуль" приезжает к нам в гости, мы всегда принимаем их невероятным образом. В этом плане они не могут пожаловаться, и мы устроим им коридор почета, потому что они заслуживают этого", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleksey-se (Красноармейск)
28.06.2020 в 11:13
Ответить
0
0
Serega1111 (Киев)
28.06.2020 в 10:53
Ответить
0
0
scorpius (Ck)
28.06.2020 в 08:30
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...