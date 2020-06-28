  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Сейчас не время обсуждать мое будущее
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Сейчас не время обсуждать мое будущее

Англия
(1 голосов)

Нынешний контракт Гвардиолы с "Манчестер Сити" истекает по окончанию кампании 2020/21.

Гвардиола: Сейчас не время обсуждать мое будущее
Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался внести какую-либо ясность в ситуацию со своим будущим.

"Я испытываю невероятный восторг по поводу этой части сезона, а также по поводу следующего сезона. Я невероятно удовлетворен тем, что нахожусь в это клубе и стараюсь изо всех сил.

Но я не хочу забегать слишком далеко. Сейчас не время. Я просто думаю о сегодняшнем дне. Нас ожидает тяжелый выезд к "Ньюкаслу" в Кубке Англии, и именно на этом мы должны быть сосредоточены", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.

Нынешний контракт Гвардиолы с "Манчестер Сити" истекает по окончанию кампании 2020/21.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...