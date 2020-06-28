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Робертсон хочет закончить карьеру в Ливерпуле

Англия
(2 голосов)

Шотландец имеет долгосрочные планы

Робертсон хочет закончить карьеру в Ливерпуле
Новина українською

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что хочет провести остаток своей карьеры на "Энфилде".

"Могу ли я себе представить, что проведу в "Ливерпуле" остаток своей карьеры? Вообще-то, таков мой план. Давайте посмотрим, буду ли я достаточно хорош в 33 или 34 года, чтобы играть здесь.

Я не хочу никуда уходить. Этот клуб стал таким особенным для меня за короткое время. Моя семья любит "Ливерпуль", я люблю "Ливерпуль", и я не хочу уходить куда-либо еще.

Прямо сейчас в мире нет команды лучше, чем "Ливерпуль". Почему кто-то из нас должен захотеть уйти? У нас молодой состав, и в следующие пять лет мы должны постараться выиграть больше трофеев", — цитирует 26-летнего Робертсона talkSPORT.

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В статье: Ливерпуль Эндрю Робертсон
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Комментарии (1)
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aleksey-se (Красноармейск)
28.06.2020 в 11:16
Да никто и не против.очень даже за. Важно что бы без сильных травм.
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