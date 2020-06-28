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Челси уверен в возвращении Деклана Райса

Англия
(1 голосов)

Молодой опорник привлек внимание "синих"

Челси уверен в возвращении Деклана Райса
Новина українською

"Челси" уверен в приобретении Деклана Райса из "Вест Хэма".

По информации The Sun, "молотки" считают "почти невозможным" удержать своего лучшего игрока в этом сезоне, даже если лондонцам удастся избежать вылета из Премьер-Лиги. Трансфер Райса оценивается в 45 миллионов фунтов.

Немаловажным фактором для "Челси" также является универсальность 21-летнего Райса, который в последнее время используется в центре обороны.

Отметим, что Райс является выпускником академии "Челси", в которой он числился 8 лет, играя бок о бок с Тэмми Абрахамом, Мейсоном Маунтом и Фикайо Томори.

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В статье: Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс
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