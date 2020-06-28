Челси уверен в возвращении Деклана Райса

"Челси" уверен в приобретении Деклана Райса из "Вест Хэма".

По информации The Sun, "молотки" считают "почти невозможным" удержать своего лучшего игрока в этом сезоне, даже если лондонцам удастся избежать вылета из Премьер-Лиги. Трансфер Райса оценивается в 45 миллионов фунтов.

Немаловажным фактором для "Челси" также является универсальность 21-летнего Райса, который в последнее время используется в центре обороны.

Отметим, что Райс является выпускником академии "Челси", в которой он числился 8 лет, играя бок о бок с Тэмми Абрахамом, Мейсоном Маунтом и Фикайо Томори.