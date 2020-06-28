Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Акинфенва явился на тренировку Уикомба в футболке Ливерпуля, за что был оштрафован
Самый сильный игрок мира является большим фанатом "мерсисайдцев"
Нападающий "Уикомба" Адебайо Акинфенва был оштрафован своим клубом за то, что явился на тренировку в футболке "Ливерпуля".
"Единственный раз, когда я с радостью выплачу клубный штраф", — написал в социальных сетях Акинфенва.
38-летний Акинфенва является большим фанатом "Ливерпуля" и называл экс-капитана команды Стивена Джеррарда своим идолом.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...