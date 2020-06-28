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Акинфенва явился на тренировку Уикомба в футболке Ливерпуля, за что был оштрафован

Англия
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Самый сильный игрок мира является большим фанатом "мерсисайдцев"

Акинфенва явился на тренировку Уикомба в футболке Ливерпуля, за что был оштрафован
Новина українською

Нападающий "Уикомба" Адебайо Акинфенва был оштрафован своим клубом за то, что явился на тренировку в футболке "Ливерпуля".

"Единственный раз, когда я с радостью выплачу клубный штраф", — написал в социальных сетях Акинфенва.

38-летний Акинфенва является большим фанатом "Ливерпуля" и называл экс-капитана команды Стивена Джеррарда своим идолом.

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В статье: Ливерпуль Адебайо Акинфенва
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