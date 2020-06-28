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Микель Артета: У Арсенала есть возможность выиграть трофей и завоевать путевку в еврокубки

Англия
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Испанский наставник подвел итоги победы "канониров" в 1/4 Кубка

Микель Артета: У Арсенала есть возможность выиграть трофей и завоевать путевку в еврокубки
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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу своей команды над "Шеффилдом" в матче 1/4 Кубка Англии.

"Я очень доволен. На этом стадионе сложно победить. Мы возвращаемся на "Уэмбли". Я доволен отношением футболистов к игре и их выступлением.

У нас есть прекрасная возможность выиграть трофей и завоевать путевку в еврокубки. После возобновления сезона мы провели четыре встречи на выезде. Спасибо АПЛ за то, что мы играем каждые три дня и снова будем играть в среду.

Я знал, что у "Шеффилда" будут моменты, они здорово готовятся к матчам и оказывают давление на команды. Мы пропустили после длинного броска из аута, против такого сложно защититься. Но в итоге мы вырвали победу", – рассказал Артета.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Кубок Англии ФК Шеффилд (Англия)
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Источник:
BBC
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