Микель Артета: У Арсенала есть возможность выиграть трофей и завоевать путевку в еврокубки

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу своей команды над "Шеффилдом" в матче 1/4 Кубка Англии.

"Я очень доволен. На этом стадионе сложно победить. Мы возвращаемся на "Уэмбли". Я доволен отношением футболистов к игре и их выступлением.

У нас есть прекрасная возможность выиграть трофей и завоевать путевку в еврокубки. После возобновления сезона мы провели четыре встречи на выезде. Спасибо АПЛ за то, что мы играем каждые три дня и снова будем играть в среду.

Я знал, что у "Шеффилда" будут моменты, они здорово готовятся к матчам и оказывают давление на команды. Мы пропустили после длинного броска из аута, против такого сложно защититься. Но в итоге мы вырвали победу", – рассказал Артета.