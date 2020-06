Поддерживая выбранный темп. Кубок Англии. Лестер – Челси 0:1

Похоже, "лисы" имели большие амбиции на продвижение в старейшем футбольном соревновании, ведь состав, который выпустил Роджерс, крайне тяжело назвать даже полуосновой. Вместо травмированного Перейры на поле вышел Джастин – в остальном же обойма "Лестера" выглядела боевой. Совсем другое дело "Челси" – из тех 11 игроков, которые вышли на предыдущий поединок с "Манчестер Сити" с первых минут, в старте появились только Рюдигер, Канте, Маунт, Пулишич и Виллиан.

На правах хозяев "Лестер" начал матч более активно – нельзя сказать, что "Челси" позволял сопернику слишком много, но эффектнее в дебюте выглядели именно "лисы". Хороший шанс отличиться был у Тилеманса на 20-й минуте – Кабальеро справился с выстрелом Юри, отбив сферу в великолепном прыжке. Джонни Эванс упустил свой шанс после навеса со стандарта, неточно пробив головой. "Синие" ответили ударом Пулишича – Шмейхель с угрозой от американца справился.

Концовка первой половины встречи была за "Лестером" – особенно активничал у хозяев Чилвелл, англичанин засыпал штрафную площадку "Челси" своими навесами. Тем не менее, ни один из них не принес опасности на ворота Кабальеро. Зато классно ворвался на оперативное пространство Варди – снаряд после хлесткого выстрела Джейми пролетел рядом с дальней штангой. Местами "пенсионеры" откровенно проседали в продвижения мяча через вторую треть поля, поэтому менеджеру команды предстояло наладить данный компонент в перерыве.

No changes for the Foxes, but Chelsea have made a triple-substitution with Barkley, Azpilicueta & Kovačić all on. #LeiChe pic.twitter.com/HgNTqM12Xx

Лэмпард решил начать второй тайм с тройной замены – вместо Джеймса, Маунта и Гилмора на поле "Кинг Пауэр" вышли Аспиликуэта, Ковавич и Баркли соответственно. "Челси" выровнял позиционную игру, забрал у "Лестера" мяч и иницитиву – если гол Абрахама арбитр не засчитал из-за офсайда, то к забитому мячу Баркли претензий не было. Росс отлично распорядился подачей с фланга в исполнении Виллиана (0:1). Интересно, что хавбек забил свой 3 гол в Кубке Англии в рамках текущей кампании. Столько же он забил за 16 поединках в предыдущих розыгрышах турнира.

3 - Ross Barkley has scored three of his four goals in all competitions this season in the FA Cup; those three goals (four FA Cup games) are as many as he netted in 16 appearances in the FA Cup prior to 2019-20. Deft. #EmiratesFACup pic.twitter.com/eb4kUbUCGc