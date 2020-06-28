АПЛ. Уотфорд на своем поле уступает Саутгемптону

В трех матчах после карантинной паузы "Уотфорд" набрал аж одно очко, продолжая оставаться претендентом на вылет из Премьер-лиги. По игре большие проблемы у "шмелей". На удивление легко забили первый гол "святые", Смоллбоун отдал пас на Ингза, который пробил издали. Никто ему не мешал и мяч залетел в самый угол.

Хозяева предприняли несколько попыток отыграться, были моменты, но ужасная реализация у "Уотфорда". Словно игроки не верят в себя. Все в порядке с психологией у "Саутгемптона", вылет им не грозит и играется легко, от души. Второй мяч Ингз забил после того, как Фостер неудачно ввел мяч в игру, герой встречи перехватил его, ворвался в штрафную и точно пробил.

Казалось, вернули интригу хозяева на 79-й минуте, после прострела с фланга Беднарек срезал мяч в свои ворота. Однако гости быстро вернули преимущество в два гола. Уорд-Проуз блестяще исполнил штрафной, будто рукой положив мяч в "девятку" ворот "шмелей". Довольно уверенная победа "святых" и настоящая катастрофа для подопечных Пирсона.

Чемпионат Англии. 32 тур

Стадион: Викаридж Роуд (Уотфорд)

Уотфорд - Саутгемптон 1:3

Голы: Беднарек 79 (а. г.) - Ингз 16, Ингз 70, Уорд-Праус 82

Уотфорд: 26. Фостер, 4. Доусон, 11. Масина, 15. Кэткарт, 16. Дукуре, 19. Хьюз, 21. Кико, 23. Сарр, 29. Капу, 37. Перейра, 9. Дини.

Саутгемптон: 1. Маккарти А., 4. Вестергор, 21. Бертран, 24. Уолкер-Петерс, 35. Беднарек, 14. Ориоль Ромеу, 16. Уорд-Праус, 22. Редмонд, 27. Смоллбоун, 7. Лонг, 9. Ингз.

Предупреждение: Доусон 32, Дукуре 90+5, Кэткарт 90+6