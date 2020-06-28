Баркли: В перерыве Лампард сказал, что мы недостаточно хороши для Челси

Полузащитник "Челси" Росс Баркли, забивший победный мяч в четвертьфинале Кубка Англии против "Лестера" (1:0), рассказал, как тренер Фрэнк Лампард взбодрил команду после плохого первого тайма.

"Он сказал, что мы недостаточно хороши, чтобы носить эмблему "Челси" после нашей игры в первом тайме. Нужно брать инициативу на себя, создавать моменты, и мы заиграли лучше во втором тайме", - цитирует Баркли Sky Sports.

Отметим, что с учетом сегодняшней победы "Челси" выиграл 5 последних матчей во всех турнирах. После рестарта сезона команда только побеждает.

Тем не менее, Лампарда не успокоил даже итоговый счет - после финального свистка с "Лестером" он заявил, что его команда не показала привычный уровень игры.