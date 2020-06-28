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Кевин де Брюйне забил 100 голов в клубной карьере
Бельгиец забил сотый мяч в ворота "Ньюкасла" в Кубке Англии
В рамках 1/4 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" играет против "Ньюкасла".
Хавбек "горожан" Кевин де Брюйне открыл счет в этом поединке - бельгиец реализовал пенальти на 37-й минуте встречи.
Благодаря этому забитому мячу, полузащитник национальной сборной Бельгии достиг отметки в 100 голов в клубной карьере.
- 53 гола - в "Манчестер Сити"
- 20 - в "Вольфсбурге"
- 17 - в "Генке"
- 10 - в "Вердере"
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Источник:Squawka
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