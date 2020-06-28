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Кевин де Брюйне забил 100 голов в клубной карьере

Англия
(1 голосов)

Бельгиец забил сотый мяч в ворота "Ньюкасла" в Кубке Англии

Кевин де Брюйне забил 100 голов в клубной карьере
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В рамках 1/4 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" играет против "Ньюкасла".

Хавбек "горожан" Кевин де Брюйне открыл счет в этом поединке - бельгиец реализовал пенальти на 37-й минуте встречи.

Благодаря этому забитому мячу, полузащитник национальной сборной Бельгии достиг отметки в 100 голов в клубной карьере.

  • 53 гола - в "Манчестер Сити"
  • 20 - в "Вольфсбурге"
  • 17 - в "Генке"
  • 10 - в "Вердере"
Кевин де Брюйне забил 100 голов в клубной карьере - изображение 1
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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Кевин Де Брюйне Ньюкасл (Англия)
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Источник:
Squawka
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