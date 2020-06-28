Кубок Англии. Манчестер Сити обыгрывает Ньюкасл и выходит в полуфинал

Хорошая компания собралась в 1/2 финала Кубка Англии - "Арсенал", "Челси", "Ман Юнайтед" и теперь "Ман Сити". Уже завтра состоится жеребьевка и мы узнаем кто с кем сыграет в полуфиналах. В любом случае - будет очень интересно. Если же возвращаться к последнему четвертьфинальному матчу, то команда Гвардиолы оставила наиболее целостное впечатление. Явный фаворит "горожане" в этом турнире.

Хладнокровно и без суеты, со знанием дела и без волнения (после поражения от "Челси" в чемпионате) "Ман Сити" принялся штурмовать ворота "сорок". Хозяева действовали максимально просто, иногда примитивно, но до поры до времени это их спасало. Пока на 35-й минуте защитники "Ньюкасла" не сбили Жезуса, а де Брюйне спокойно реализовал пенальти.

При счете 0:1 хозяева стали рисковать и оголяли тылы, чем и пользовались гости. При этом, часто на поле шла равная игра, даже обмен острыми моментами, желание у команды Брюса чувствовалось, сказался же класс оппонента. "Манчестер Сити" воспользовался своим главным преимуществом.

Красивый гол забил Стерлинг, после паса Фодена в центре поля сместился в центр и нанес великолепный удар в самый угол. Украшение матча и жирная точка в игре, стало понятно, что при счете 0:2 хозяева уже не отыграются. Может не такой зрелищный получился поединок, тем не менее, победил сильнейший. "Горожане" после проигранного чемпионата реабилитировались в Кубке, показав, что будут серьезно бороться за этот трофей.

Кубок Англии. Четвертьфинал

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн)

Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити 0:2

Голы: де Брюйне 36 (пен.), Стерлинг 68

Ньюкасл: 26. Дарлоу, 5. Шер, 6. Лассель, 14. Хэйден, 18. Фернандес, 19. Манкильо, 36. Лонгстафф, 24. Альмирон (Гэйл 65), 28. Роуз, 7. Кэрролл (Жоэлинтон 65), 10. Сент-Максимен (Йедлин 74).

Манчестер Сити: 1. Браво, 2. Уолкер (Конселу 71), 14. Лапорт, 22. Менди, 30. Отаменди, 7. Стерлинг, 17. де Брюйне (Родри 71), 8. Гюндоган, 21. Д. Силва (Фоден 64), 9. Габриэл Жезус, 26. Марез (Б. Силва 64).

Предупреждения: Кэрролл 61, Жоэлинтон 90+2