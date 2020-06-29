Гвардиола: Победа в Кубке Англии станет идеальной подготовкой к поединку с Реалом

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался после победы в четвертьфинале Кубка Англии над "Ньюкаслом" (0:2). Цитирует испанца Sky Sports.

Читайте также Кубок Англии. Манчестер Сити обыгрывает Ньюкасл и выходит в полуфинал

"Мы будем очень рады вновь оказаться на "Уэмбли", чтобы сыграть с "Арсеналом" в полуфинале турнира. Попытаемся выйти в финал Кубка. Это невероятный трофей, он станет отличным бонусом. Чтобы выступать в ЛЧ в следующем сезоне, нам осталось заполучить две победы в АПЛ".