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Гвардиола: Победа в Кубке Англии станет идеальной подготовкой к поединку с Реалом

Англия
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Внутренний турнир как подготовка к матчам ЛЧ

Гвардиола: Победа в Кубке Англии станет идеальной подготовкой к поединку с Реалом
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Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался после победы в четвертьфинале Кубка Англии над "Ньюкаслом" (0:2). Цитирует испанца Sky Sports.

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"Мы будем очень рады вновь оказаться на "Уэмбли", чтобы сыграть с "Арсеналом" в полуфинале турнира. Попытаемся выйти в финал Кубка. Это невероятный трофей, он станет отличным бонусом. Чтобы выступать в ЛЧ в следующем сезоне, нам осталось заполучить две победы в АПЛ".

"У нас есть еще два соревнования, в которых мы хотим достичь успеха. Победа в Кубке Англии станет идеальной подготовкой к поединку с "Реалом".

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В статье: Хосеп Гвардиола Лига чемпионов Реал (Мадрид) Кубок Англии Манчестер Сити Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
Sky Sports

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