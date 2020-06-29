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Гвардиола: Победа в Кубке Англии станет идеальной подготовкой к поединку с Реалом
Внутренний турнир как подготовка к матчам ЛЧ
Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался после победы в четвертьфинале Кубка Англии над "Ньюкаслом" (0:2). Цитирует испанца Sky Sports.
"Мы будем очень рады вновь оказаться на "Уэмбли", чтобы сыграть с "Арсеналом" в полуфинале турнира. Попытаемся выйти в финал Кубка. Это невероятный трофей, он станет отличным бонусом. Чтобы выступать в ЛЧ в следующем сезоне, нам осталось заполучить две победы в АПЛ".
"У нас есть еще два соревнования, в которых мы хотим достичь успеха. Победа в Кубке Англии станет идеальной подготовкой к поединку с "Реалом".